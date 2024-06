Vijfde dode door overstromingen Duitsland

In het zuiden van Duitsland is opnieuw een lichaam geborgen na de overstromingen van de afgelopen dagen. Het lichaam van een 57-jarige vrouw werd uit een gezonken auto gehaald. Daarmee komt het bevestigde aantal doden op vijf.

Het slachtoffer viel in het plaatsje Markt Rettenbach. De politie zegt dat de vrouw de opgeworpen blokkades bij een overstroomde weg had genegeerd en vervolgens van de weg was geraakt. De vrouw belde de hulpdiensten en vertelde dat haar auto vol water liep. Toen de auto werd ontdekt, stond die volgens de politie al "vrijwel volledig" onder water.

Gisteren en eergisteren werden al de lichamen van vier andere slachtoffers geborgen. Drie van hen werden uit overstroomde kelders gehaald. De vierde persoon is een brandweerman die bij een reddingsactie om het leven kwam.