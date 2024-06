Vanavond op tv: Zware strijd in Charkiv • Gaan jongeren nog stemmen? • Rishi Sunak versus Keir Starmer

Gaan jongeren nog stemmen voor de Europese verkiezingen?

Uit onderzoeken blijkt dat een groeiende groep jonge Europeanen weinig vertrouwen heeft in verkiezingen en nauwelijks interesse toont. Vooral problemen die jongeren hebben, zetten hun geloof in de democratie onder druk: de levensomstandigheden van jongeren zijn verslechterd en de boodschap van reguliere partijen zijn voor veel jongeren onaantrekkelijk. Een voedingsbodem voor het groeiende wantrouwen. Europa-correspondent Saskia Dekkers is te gast in de studio.