Rick Kruys nieuwe trainer FC Volendam, treedt in voetsporen vader Gert

Rick Kruys keert terug bij FC Volendam, deze keer als hoofdtrainer. De voormalige middenvelder, die tussen 2011 en 2012 anderhalf seizoen als speler actief was aan de Dijk, heeft voor twee jaar getekend bij de uit de eredivisie gedegradeerde club.

De 39-jarige Kruys treedt met zijn aanstelling bij Volendam in de voetsporen van zijn vader Gert, die tussen 2010 en 2012 als coach de scepter zwaaide bij de Noord-Hollanders.

Opvolger Simons

Rick Kruys volgt in Volendam Regilio Simons op, die eind vorig jaar de taken overnam van de opgestapte coach Matthias Kohler. Kruys was de afgelopen twee seizoenen trainer bij VVV-Venlo.

Hij voetbalde bij FC Utrecht, Malmö, FC Volendam en Excelsior, voordat hij koos voor een loopbaan als trainer.