17.000 kilometer bloemrijke dijken: een reusachtige kans voor biodiversiteit

Ook andere dijken zijn geschikt voor een bekleding die rijk is aan bloeiende kruiden, met name als zand en klei worden gemengd in de toplaag. Afhankelijk van het materiaal van de dijk en de locatie zullen de soorten van dijk tot dijk verschillen.

Ecologisch maaibeleid drukt kosten

Zo is ook Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden al aangehaakt. Die beheren onder andere dijken langs de Lek, in Utrecht. "Wij oogsten zaden van onze eigen dijk op plekken waar we voorafgaand aan de versterking al mooie bloemrijke delen hadden, bijvoorbeeld op het traject tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen, en in soortenrijke uiterwaarden stroomopwaarts", vertelt Els Otterman, van het waterschap. "Zo krijgen we zaadmengsels die passen bij onze dijk en ons deel van het rivierengebied - dat maakt het extra waardevol voor de biodiversiteit. Samen met onze ecoloog willen we ook het maaibeheer op al onze dijken verbeteren."

Dat maaibeleid - een keer per jaar maaisel afvoeren en liefst in etappes maaien - is voor de bloemrijkdom belangrijker dan zaaien. Zo kunnen ook de kosten gedrukt worden, zegt Te Nijenhuis. "Er is een slimme aanpak bedacht waarbij we maar een deel inzaaien en vervolgens de natuurlijke verspreiding koesteren. Dat maakt dat we de bloemrijke dijken vanuit het HWBP ook kunnen betalen."

Slaat dit dan een deuk in een pakje boter, om de achteruitgang van planten en insecten te remmen? "In elk geval een zichtbare deuk", besluit De Kroon. "Bloemrijke dijken laten zien wat natuur in Nederland kán zijn. Natuur die floreert, met hoge biodiversiteit, waar we van genieten en die past in het landschap waarin we ons thuisvoelen - en in dit geval bovendien nog bijdraagt aan waterveiligheid. Dit is de natuur waar we veel meer van nodig hebben."