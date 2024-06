KNVB blokkeert honderden doorverkochte tickets oefenduels Oranje

De KNVB heeft honderden kaartjes voor oefenduels van Oranje geblokkeerd. Het gaat om tickets waarvan de voetbalbond zeker zegt te weten dat ze worden doorverkocht via niet-officiële verkoopkanalen voor hogere bedragen. De meeste kaartjes zijn illegaal doorverkocht via het ticketplatform Viagogo.

De geblokkeerde kaartjes waren voor de wedstrijden die het Nederlands elftal de komende week speelt tegen Canada en IJsland. Per wedstrijd zijn zo'n 200 kaarten geblokkeerd en de KNVB verwacht dat dit aantal zal oplopen.

Opnieuw kopen

Zo'n geblokkeerd kaartje komt weer beschikbaar bij de KNVB. "Mensen die nu met zo'n kaartje zitten, kunnen daarom contact opnemen met de KNVB en het kaartje opnieuw kopen voor de originele prijs", zegt een woordvoerder van de KNVB. "Dat kost geld en is heel vervelend, maar de mensen kunnen vervolgens naar de verkoper om hun geld terug te vragen."

Als mensen er pas bij het stadion achter komen dat hun kaartje geblokkeerd is, kunnen ze het direct opnieuw legaal kopen bij de KNVB. Ook in dat geval moeten ze zelf achteraf hun geld terugvragen bij het niet-officiële verkoopkanaal.

De KNVB heeft de ervaring dat het vaak goed gaat en mensen hun geld terugkrijgen, maar het is geen standaard zekerheid.

Gewaarschuwd

De KNVB waarschuwt voor dit soort praktijken. Bij aankoop van een kaartje voor een wedstrijd gaat de koper akkoord met de voorwaarde dat tickets alleen mogen worden overgedragen in de privésfeer (familie, vrienden, collega's), voor de oorspronkelijke aankoopprijs.

Worden tickets alsnog doorverkocht buiten de voorwaarden, dan kunnen ze worden geblokkeerd en kan de aanvankelijke koper een stadionverbod van achttien maanden plus een geldboete van maximaal 450 euro krijgen.

Het is niet voor het eerst dat de KNVB kaartjes blokkeert. "We hebben hier collega's die opzoeken of kaartjes worden doorverkocht, dat kunnen we heel makkelijk vinden", aldus de woordvoerder. Het gebeurt voornamelijk bij belangrijke en gewilde wedstrijden.