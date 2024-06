Regen spoelt tienduizenden zaadjes Van Gogh-kunstwerk weg

Het had uit moeten groeien tot een enorm levend Van Gogh-kunstwerk in een weiland in Etten-Leur. Maar de tienduizenden zaadjes die daarvoor zorgvuldig met de hand zijn geplant, zijn weggespoeld door de vele regen. "Het is verzopen", zegt projectcoördinator Pierre van Damme tegen Omroep Brabant.

Zaadje voor zaadje werd twee weken geleden De Zonnebloemen nagemaakt in het weiland. De 50.000 kleine zonnebloempjes en dahlia's hadden zich nu al moeten laten zien. Het kunstwerk had over een maand volledig in bloei moeten staan.

"Helaas is het allemaal verregend, verrot en weggespoeld", zegt Van Damme. "Er waren dagen met 35 millimeter neerslag. Het stond hier helemaal blank."