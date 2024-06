Basispremie kan 100 euro lager, 'verzekeraars belemmeren overstappen'

Miljoenen Nederlanders betalen jaarlijks te veel premie voor hun basiszorgverzekering. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben uitgerekend dat bijna 9 miljoen mensen vorig jaar gemiddeld 103 euro hadden kunnen besparen als ze een goedkoper, bijna gelijk alternatief hadden gekozen. Doordat ze niet overstapten, betaalden ze samen ruim 900 miljoen euro meer dan nodig.

De toezichthouders zeggen dat verzekeraars hun klanten op verschillende manier belemmeren om de overstap te maken naar een goedkopere basisverzekering. Zo verplichten ze soms mensen die een uitgebreide aanvullende verzekering willen afsluiten om een duurdere basisverzekering te nemen.

Gezondere mensen die geen aanvullende pakketten nemen, betalen hierdoor minder voor een bijna gelijke basisverzekering dan mensen met veel kans op ziekte die zich daarom wel aanvullend willen verzekeren. Volgens ACM en NZa is dat weliswaar niet bij wet verboden, maar wel onwenselijk, omdat het de solidariteit van het zorgstelsel onder druk zet. "De premie die iemand voor de basisverzekering betaalt zou niet mogen samenhangen met het verwachte gebruik van een aanvullende verzekering."

Verschil van 212 euro per jaar

Daarnaast bieden verzekeraars veel verschillende basispolissen aan die inhoudelijk nauwelijks van elkaar verschillen, maar waarbij wel een flink prijsverschil te zien is. In 2023 boden de twintig zorgverzekeraars in Nederland samen zestig basispolissen aan. De verschillen in premie van vergelijkbare basispolissen liepen op tot 212 euro per jaar.

Consumenten zien door de bomen het bos niet meer en een overstap wordt volgens de toezichthouders zo onnodig ingewikkeld gemaakt. Ook doordat de verzekeraars op hun websites de indruk wekken dat de duurdere polissen meer voordelen bieden dan de goedkopere, terwijl dat niet of nauwelijks het geval is. In de naam van de duurdere basispolissen gebruiken ze woorden als 'zekerheid', 'alles verzorgd' en 'ruim', terwijl de goedkopere 'bewust', 'select', 'zelfbewust', 'basis' en 'goed' heten.

ACM en NZa roepen zorgconcerns op om het aantal basispolissen te verminderen en om een einde te maken aan de koppeling tussen aanvullende verzekering en specifieke basispolissen. Verder willen de toezichthouders dat zo'n koppeling ook wettelijk wordt verboden.