Van veldbonen tot energiearmoede: de lokale EU-subsidies

Groningen-Emmen is de regio die het meest mag besteden, namelijk 330 miljoen euro. De andere aangewezen regio's in Nederland krijgen ieder zo'n 60 miljoen.

Projecten waarvoor aanvragen zijn gedaan, worden nu beoordeeld door deskundigen. Een voorbeeld daarvan is een project voor woningrenovatie in acht noordelijke gemeenten, waar veel particuliere woningeigenaren met een laag inkomen wonen. Het is de bedoeling dat woningen met energielabel D tot G, van mensen die dat anders niet kunnen betalen, straks minimaal één trede beter scoren.

Borden met de vlag

Heeft de EU dan helemaal niets te maken met dat geld? Jawel. Wie de subsidieregels doorspit, komt vanzelf artikel 50 van de Europese verordening 1060/2021 tegen. Daarin staan regels voor de publiciteit over de verleende subsidies.

Dat begint met het 'benadrukken van de steun door de Unie' op websites en in folders. Maar bij een investering van een half miljoen euro of meer van het regiofonds in bijvoorbeeld de aankoop van materialen, moet daar een "goed zichtbaar en duurzaam bord" met de Europese vlag bij geplaatst worden. De afmetingen en verhoudingen van de vlag worden uitvoering voorgeschreven.

Als een project niet in aanmerking komt voor een bord, moet er minimaal een poster of digitaal display op A3-formaat komen. En als er meer dan 10 miljoen euro wordt uitgegeven? Dan moet er een 'communicatie-evenement' worden georganiseerd, in overleg met de regio's en de Europese Commissie.