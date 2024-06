Muggenplaag op komst, tenzij het nu langdurig droog blijft

Door het recordwarme en extreem natte voorjaar is de basis voor een muggenrijke zomer gelegd. Tenzij het vanaf nu langdurig droog wordt, blijkt uit onderzoek van de universiteit van Wageningen.

De huissteekmuggen die de winter hebben overleefd zijn waarschijnlijk zeer vroeg begonnen met het leggen van eitjes. Door de aanhoudende regen waren er veel broedplaatsen beschikbaar. Muggen leggen eitjes in stilstaand water. De eerste lichting muggen kwam daardoor zo'n anderhalve week geleden al tevoorschijn.

Natte bloempotten ideale broedplaats

Normaal gesproken legt de gemiddelde mug halverwege mei de eerste eitjes, waarna halverwege juni de eerste larven zijn uitgegroeid tot de eerste lichting nieuwe volwassen muggen.

Die eerste lichting muggen kan direct na het drinken van bloed op hun beurt ook weer eitjes afzetten op het wateroppervlak. Als die natte broedplaatsen beschikbaar blijven, dan vormen die larven later weer volgende lichtingen.

Als het blijft regenen zoals het nu doet, neemt het aantal muggen in principe met elke generatie verder toe.

Ideale broekplekken zijn kunstmatige bakjes rondom het huis zoals bloempotten, emmers, dakgoten, gieters en regentonnen met een laag water erin. Daarin kunnen de larven hun hele ontwikkeling voltooien en uitgroeien tot een nieuwe generatie muggen.

De overlast beperken

Als de muggen er eenmaal zijn, grijpen we naar de anti-muggenspray, komt de klamboe van zolder of wordt de hor bij het raam of de deur dichtgedaan. Maar mensen kunnen volgens de onderzoekers ook in een eerder stadium ingrijpen, door te voorkomen dat larven uitgroeien tot een volwassen mug.

Zo adviseert de universiteit van Wageningen om de waterrijke broedplaatsen elke twee weken te legen. Gooi het water uit bloempotten en dek regentonnen af. In een liter water kunnen zo'n 2000 muggenlarven zitten. Als je dat water weggooit en de larven drogen op, kunnen ze zich niet ontwikkelen.