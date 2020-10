Bond-acteur Sean Connery, van melkboer tot superspion en 'sexiest man alive'

De Schotse acteur, die op 90-jarige leeftijd is overleden, was de eerste James Bond in de filmgeschiedenis. Hij speelde de geheim agent tot 1983 in zeven films en was daarnaast te zien in talloze andere succesvolle producties, zoals Highlander, The Hunt for Red October en Indiana Jones and the Last Crusade.

De Schotse acteur Sean Connery was een van de bekendste filmsterren van de afgelopen 50 jaar. Zijn krachtige, diepe stem met Schots accent viel direct op. Ook zijn lange, gespierde lichaam viel in de smaak, getuige de titel 'meest sexy man van de eeuw' die hem in 1999 ten deel viel.

Ook speelde hij af en toe kleine rollen in films en televisieseries, zoals in de oorlogsfilm De Langste Dag (1962), naast onder anderen John Wayne en Richard Burton.

Connery werd in 1930 geboren in een arm gezin in Edinburgh. Op zijn dertiende ging hij van school om melkboer te worden. In zijn jonge jaren deed hij allerlei soorten werk. Hij zat een tijdje bij de marine, werkte als vrachtwagenchauffeur, badmeester, model en had een baantje achter de schermen in het Koninklijk Theater in Edinburgh.

Flemings vriendin kon hem er uiteindelijk van overtuigen dat Connery het vereiste seksuele charisma bezat. Na de première van de film was Fleming zo onder de indruk van Connery dat hij James Bond in zijn volgende boeken een half Schotse afkomst gaf.

Datzelfde jaar brak hij definitief door als acteur met zijn eerste optreden als James Bond in de film Doctor No. Ian Fleming, de bedenker van dat personage, zag eerst helemaal niets in Connery. "Hij ziet er helemaal niet uit zoals ik me Bond voorstel", zei hij. "Ik ben op zoek naar een geheim agent, niet naar een opgepompte stuntman."

Toch ging hij nog een keer door de knieën: in 1983 speelde hij zijn laatste James Bond-rol in Never Say Never Again.

Connery speelde tot 1971 nog in vijf andere Bondfilms, die allemaal wereldsuccessen werden. Toen besloot hij een punt achter zijn Bond-carrière te zetten, omdat hij genoeg had van de Britse geheime agent. "Ik heb altijd een hekel gehad aan James Bond", zei hij. Ik zou hem wel willen vermoorden."

De rest van zijn carrière had hij overigens niet veel last van zijn James Bond-imago. Hij speelde de hoofdrol in talloze topfilms zoals Alfred Hitchcocks Marnie (1964), Time Bandits (1981), Highlander (1986), Indiana Jones and the last crusade (1989), The Hunt for Red October (1990) en Entrapment (1999).

Hoewel hij een uitgesproken voorstander was van de Schotse onafhankelijkheid liet hij zich in 2000 toch door koningin Elizabeth tot ridder slaan. Sindsdien mocht hij zich Sir Sean Connery noemen.

In 1986 werd hij door People Magazine op 59-jarige leeftijd uitgeroepen tot sexiest man alive, waarop hij reageerde met: "er zijn ook niet zoveel sexy dode mannen, of wel soms?" Vlak voor de milleniumwissseling werd hij door hetzelfde tijdschrift ook nog eens uitgeroepen tot de meest sexy man van de eeuw.

Voor zijn rol in The Untouchables (1987) werd hij onderscheiden met een Oscar en een Golden Globe voor de beste bijrol. Een BAFTA-Award kreeg hij voor de hoofdrol in In the Name of the Rose (1986) . In 1996 won hij de Golden Globe Cecil B. DeMille Award voor zijn buitengewone bijdrage aan de entertainmentindustrie. Twee jaar later, in 1998, werd hij geëerd met een BAFTA-Award voor zijn hele oeuvre.

Zijn laatste filmrol speelde hij in The League of Extraordinary Gentlemen (2003). Even daarvoor had hij de rol van Gandalf in The Lord of the Rings afgeslagen omdat hij naar eigen zeggen niks begreep van Tolkiens trilogie.

In 2006 kondigde hij aan met pensioen te gaan. Hij was gedesillusioneerd geraakt door "de idioten die tegenwoordig films maken" en alle heisa die bij het draaien van films komt kijken.

Hoewel hij sindsdien niet meer op het witte doek verscheen, was hij af en toe nog wel stemacteur. Zo was hij bijvoorbeeld nog eenmaal als James Bond te horen in het computerspel From Russia With Love.

Helikopterplatform

Na zijn pensionering werkte hij aan een autobiografie. Die verscheen in 2008 onder de titel: Being a Scot.

Connery had ook een connectie met Nederland. In Griekenland had hij een villa naast die van koning Willem-Alexander, met wie hij een helikopterplatform deelde.