Uitslagen India lopen binnen: overwinning Modi minder klinkend dan verwacht

De eerste uitslagen van de verkiezingen in India wijzen op winst voor zittend premier Modi, maar de overwinning is minder klinkend dan verwacht. Zijn BJP moet op basis van de eerste resultaten zetels inleveren en Modi kwam in zijn eigen district zelfs even op achterstand te staan bij het tellen.

Bijna een miljard kiezers mochten de afgelopen zes weken hun stem uitbrengen in de grootste verkiezingen wereldwijd. De 73-jarige Modi nam het daarbij op tegen oppositiecoalitie INDIA onder leiding van Rahul Gandhi (53).

Modi heeft nu 303 zetels in het parlement en leek die meerderheid in de peilingen flink te zullen uitbreiden. Nu de eerste resultaten binnenlopen lijkt het er juist op dat hij zetels zal verliezen. INDIA doet het veel beter dan verwacht. Rond 07.00 uur Nederlandse tijd voorspelden media 297 zetels voor de BJP en 214 voor Gandhi's blok.