Terug in Tampere, waar Oranje bij het EK van 2009 de weg naar de top insloeg

De terugkeer in Tampere doet Van Geerenstein beseffen hoeveel ze al heeft meegemaakt met het team. "En het is ook goed dat er nog meiden zijn die zich die tijd kunnen herinneren. Het is nu normaal dat iedereen een eigen hotelkamer heeft, dat we met een charter vliegen en dat de schone was altijd maar weer klaar ligt. Maar dat is niet normaal."

Ontwikkelingen

Spitse is dus een speelster die zich die tijd herinnert. "Het is allemaal beter geworden, maar we hadden het toen ook niet slecht voor elkaar hoor. Het is luxer geworden en de staf is uitgebreid maar vooral het voetbal is ontwikkeld."