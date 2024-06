Wat heeft Oranje nodig voor triomf als in 1988? Prijzenpakkers, vooral voorin

De ene prijs is de andere niet. Drie spelers uit de huidige groep wonnen de Champions League. Voor Van Dijk en Georginio Wijnaldum is dat al even geleden, in 2019 met Liverpool. Aké deed het in 2023 met City. Koopmeiners is dit jaar de enige selectiespeler die een Europese prijs pakte.

Eerst Europees succes met club, dan met land

Dat is wat anders dan in het memorabele Oranjejaar 1988. Toen zaten er met PSV'ers Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg en Wim Kieft vijf winnaars van de Europa Cup I, de voorloper van de Champions League, in de selectie.

Daarbij kwamen Europa Cup II-winnaar Erwin Koeman (KV Mechelen), plus vijf verliezend finalisten van die eindstrijd van Ajax en de kersverse kampioenen van Italië Marco van Basten en Ruud Gullit. Dan is het realistisch te denken aan een Europese titel. Nu is het realistischer dat niet te doen.

Die selectie van 20 spelers nam in totaal 20 prijzen mee. Vier jaar later bij het EK van 1992 won Nederland niet, maar ging er wel een gelauwerde selectie mee met bondscoach Rinus Michels. Bijna elke speler had toen al een clubprijs gevierd.