Demonstranten aangehouden na beëindiging pro-Palestijns protest op TU Delft

De politie heeft de afgelopen avond pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die weigerden om een universiteitsgebouw van de TU Delft te verlaten. Een deel van de ongeveer dertig actievoerders wilde niet vertrekken toen het gebouw sloot om 20.00 uur, zegt een woordvoerder van de universiteit tegen persbureau ANP.

"We hadden de hoop dat we er in goed overleg uit zouden komen", aldus de woordvoerder. "Spijtig dat dit niet mogelijk bleek."

De actievoerders willen dat de universiteit de banden met wapenproducenten en Israëlische instituten verbreekt omdat die zouden "bijdragen aan de genocide in de Gazastrook". De politie maakte rond 20.30 uur een einde aan het protest. Volgens de actiegroep zijn meer dan vijftien studenten gearresteerd.

De TU Delft heeft volgens de universiteitswoordvoerder aangifte gedaan van vernielingen, huisvredebreuk en geweld door de demonstranten. Hij kan niet zeggen wat voor geweld het was. De demonstranten stellen juist dat de politie veel geweld gebruikte. Ook zou een agent "ga terug naar je eigen land" hebben geroepen.

Buiten demonstreren

De actie begon 's middags met een mars over de campus en eindigde volgens de universiteit om 14.00 uur met een bezetting van het gebouw van de faculteit Werktuigbouwkunde. De woordvoerder van de TU Delft zegt tegen het ANP dat aan de actievoerders was gevraagd om zo veel mogelijk buiten te demonstreren, zodat colleges geen hinder zouden ondervinden van de protesten. Ook zouden zij zijn verzocht om het gebouw om 20.00 uur te verlaten.

In de buurt van het universiteitsgebouw staat een tentenkamp van de actievoerders. Dit kamp is volgens de universiteit niet ontruimd.