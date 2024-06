Thomas Acda wint Lennaert Nijgh Prijs voor 'herkenbare gezongen verhalen'

Thomas Acda heeft maandagavond de Lennaert Nijgh Prijs gewonnen bij de jaarlijkse uitreiking van de Buma Awards. Acda kreeg de prijs voor de beste tekstdichter vanwege zijn "veelzijdigheid, muzikaal laverend tussen kleinkunst en popmuziek".

De 57-jarige muzikant en zanger beschikt volgens de jury over "het vermogen om herkenbaar menselijke emoties te verwoorden". "Niet plat, niet ordinair, geen rijmelarij, maar ook niet elitair of nodeloos complex. Zijn teksten zijn eerder eerlijk, authentiek." Acda kreeg de prijs uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam.

Acda is vooral bekend van het duo Acda en De Munnik. Samen met Paul de Munnik scoorde hij hits waaronder Niet of Nooit Geweest, Het Regent Zonnestralen en Ren Lenny Ren. De twee muzikanten stopten in 2015 na ruim 25 jaar als duo, maar treden sinds eind vorig jaar weer samen op.

Luisteraars van de liedjes van Acda kunnen zich volgens de jury herkennen in de gezongen verhalen. "Of het nu gaat over verlies, liefde, vreugde of groot verdriet. Deze emoties weet hij als geen ander te combineren met zijn unieke gevoel voor humor en zelfspot."

Juryprijs voor Within Temptation

Bij de Buma Awards wordt ook ieder jaar de Lifetime Achievement Award uitgereikt aan een componist die uitzonderlijk en langdurig gepresteerd heeft. Deze gaat dit jaar naar Nederlandse metalband Within Temptation. De band met leadzangeres Sharon den Adel is bekend van nummers als Mother Earth, Stand My Ground en Faster.