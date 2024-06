Duitsland speelt doelpuntloos gelijk in oefenduel met Oekraïne, Engelsen winnen

Duitsland kwam tegen de Oekraïners in Nürnberg overigens niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Al was het EK-gastland een aantal keer dicht bij een doelpunt, met name via debutant Maximilian Beier van Hoffenheim.

Bij EK-deelnemer Oekraïne was er een basisplaats voor oud-PSV'er Oleksandr Zintsjenko. Duitsland speelt volgende week vrijdag de openingswedstrijd van het EK tegen Schotland.