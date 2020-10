Polepositie Bottas in GP Emilia-Romagna, Verstappen gematigd tevreden met P3

"Het werd wat tricky door die problemen in het tweede deel van de kwalificatie. Ik kon me toch plaatsen voor het slotdeel, maar het is niet fijn als je zo aan Q3 moet beginnen", keek Verstappen terug op de problemen."

In O2 zette Bottas direct de beste rondetijd neer: 1.14,585. Hamilton volgde op 0,058 seconde. Verstappen, op de mediumband, kende direct motorische problemen. "Ik heb geen vermogen", zei de Nederlander over de boardradio. Verstappen reed de Red Bull de pitstraat in, waardoor hij geen tijd kon neerzetten.

In het eerste deel van de kwalificatiesessie was Bottas de snelste, voor Hamilton. Beiden moesten snelle tijden inleveren wegens het overschrijden van de track-limits, dat gold ook voor andere coureurs. De wedstrijdleiding had na de training nog wel de regels rond de track-limits aangepast, maar het bleef een probleem.

Max Verstappen kende wat problemen in het tweede deel van de kwalificatie, maar start zondag van P3. De Nederlander kwam tot een tijd van 1.14,176. Pierre Gasly nam plaats vier in bezit. Alex Albon, teamgenoot van Verstappen, eindigde op de zesde plaats.

Valtteri Bottas start zondag van polepositie in de Grand Prix van Emilia-Romagna. De Fin van Mercedes was op het circuit van Imola met zijn laatste ronde in 1.13,609 een fractie van een tel sneller dan zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton, die zijn 98ste pole in zijn loopbaan op 0,097 seconde misliep.

Hamilton leek zijn 98ste pole binnen te halen, maar Bottas slaagde er in nog net onder de tijd van de wereldkampioen te duiken. Het leverde hem zijn vijftiende polepositie in zijn loopbaan op. "Ik ben er vrij zeker van dat we zondag een saaie race gaan zien", stelde Hamilton. "Na bocht 1 ontstaat er een treintje. Er valt nergens in te halen.

Verstappen gaf bijna zes tienden toe. "In de eerste run in Q3 had ik weinig grip. De tweede was iets beter. Het was geen goede kwalificatie, maar P3 is niet slecht. Ik had wel verwacht iets dichter in de buurt van Mercedes te zitten."

Training

Hamilton was in de ochtenduren wel de snelste geweest in de enige training die de coureurs dit weekeinde konden afwerken. De Formule 1 experimenteert op Imola, de derde race dit seizoen op Italiaans grondgebied, met een korter raceweekeinde.

Hamilton was de enige die in de training onder de 1 minuut en 15 seconden dook. Zijn 1.14,726 was 0,297 seconde sneller dan het beste rondje van Verstappen. De Nederlander van Red Bull nestelde zich keurig tussen de twee coureurs van Mercedes. Bottas gaf bijna een halve seconde toe op Hamilton.

Voor de rest van de rijders liep het verschil op naar bijna een seconde of meer. Pierre Gasly (AlphaTauri) was de snelste van de rest, gevolgd door Charles Leclerc van Ferrari.