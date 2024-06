Nieuw atletiektoernooi met veel prijzengeld in aantocht: 'Toppers vaker tegen elkaar'

"Op sommige disciplines komen ze elkaar bij elke Diamond League of andere grote wedstrijd tegen. Maar bij andere onderdelen is dat niet het geval", aldus Kortbeek. "Het is natuurlijk goed als concurrenten elkaar vaker zien, zoals dat ook in andere sporten het geval is. Dat zou ik wel toejuichen."

Een extra toernooi kan daarbij helpen. Net als de WK in de buitenlucht, die tweejaarlijks in oneven jaren worden gehouden, zal het nieuwe evenement om het jaar (maar dan in de even jaren) plaatsvinden.

Nieuwe standaard

"We laten het beste van het beste zien en doen alleen halve finales en finales", zei voorzitter Sebastian Coe van World Athletics bij de bekendmaking. "Daardoor voelen de atleten meteen de druk van moeten presteren Dit kampioenschap zal een nieuwe standaard worden in de atletiek, met alleen de grootste sterren die strijden om de titel van ultieme kampioen."