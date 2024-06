Frankrijk verdenkt Rusland van neerleggen doodskisten bij Eiffeltoren

De Franse politie heeft drie verdachten opgepakt nadat dit weekend vijf doodskisten waren aangetroffen aan de voet van de Eiffeltoren in Parijs. Volgens inlichtingendiensten gaat het om een actie die is aangestuurd door Russische veiligheidsdiensten, schrijft de krant Le Monde.

De kisten waren bedekt met de Franse vlag en er stond "Soldats Français de l'Ukraine" op, "Franse soldaten uit Oekraïne". De kisten waren verzwaard met zakken gips, daardoor woog de inhoud ongeveer hetzelfde als een menselijk lichaam.

Rusland wil met deze actie het beeld oproepen dat er in Frankrijk veel verzet is tegen een grotere militaire betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne, zeggen de inlichtingendiensten tegen Le Monde.

De drie verdachten komen uit Bulgarije, Duitsland en Oekraïne. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hen van "psychologisch geweld".

De politie onderzoekt of er sprake is van buitenlandse inmenging. Volgens Le Monde horen de verdachten bij een groep die deze maand een Holocaustmonument in Parijs had beklad. Foto's van die actie verschenen vervolgens op socialemedia-accounts die in verband worden gebracht met het Russische propagandanetwerk Doppelgänger.