Terwijl de Duitse hulpdiensten druk bezig zijn met rampenbestrijding, rijst de vraag wat de oorzaak is van de verwoestende overstromingen. Het noodweer lijkt het gevolg van klimaatverandering. Maar volgens sommige Duitsers is het ook een kwestie van financiën: politici zouden te weinig geld hebben uitgegeven aan bescherming tegen hoogwater.

Duizenden mensen in de zuidelijke deelstaten Beieren en Baden-Württemberg hebben inmiddels hun huis verlaten. Het dodental is opgelopen naar zeker vier. In sommige gemeenten is de noodtoestand uitgeroepen en op meerdere plekken braken dammen door. De verwachting is dat de problemen de komende dagen nog aanhouden.

Volgens bondskanselier Olaf Scholz is de watersnood geen losstaand incident. De overstromingen laten volgens hem zien dat Duitsers de aanpak van klimaatverandering niet mogen verwaarlozen. Ondertussen groeit in Duitsland de kritiek op de Beierse deelstaatregering, vertelt ZDF-journalist Stefan Leifert. "Het valt niet te ontkennen dat afgelopen jaren is bezuinigd op budgetten die eigenlijk bedoeld waren voor de bescherming tegen overstromingen."

Correspondent Chiem Balduk ziet hoe het water door de straten van Baar-Ebenhausen stroomt: