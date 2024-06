Erasmus Universiteit: 'Voortaan meteen aangifte bij nieuwe bekladdingen'

De Erasmus Universiteit in Rotterdam doet voortaan meteen aangifte bij bekladdingen en vernielingen tijdens pro-Palestijnse protesten, meldt het college van bestuur.

Sinds donderdag bivakkeert een groep van dertig demonstranten in tenten op campus Woudestein. Ze eisen dat de universiteit alle banden met Israël verbreekt.

Afgelopen weekend hadden betogers gebouwen en het terrein beklad met verf. Volgens de universiteit ging het daarbij ook om antisemitische uitingen en dreigende taal. Ook zou vrijdagavond een student met een Israëlische vlag door enkele demonstranten zijn "nagejaagd".

Strenger optreden

Het college van bestuur heeft vanwege de incidenten besloten strenger op te treden. Zo mogen de demonstranten hun mening alleen nog uiten via spandoeken of kartonnen borden binnen het tentenkamp. "Bij iedere nieuwe bekladding, beplakking of vernieling zal direct aangifte worden gedaan bij de politie."

Ook bij andere overtredingen - zoals antisemitische uitingen - zegt de universiteit direct op te treden en waar nodig ook aangifte te doen. De universiteit zegt nog te onderzoeken in hoeverre de schoonmaakkosten op de betogers kunnen worden verhaald. Van eerdere bekladdingen en vernielingen wordt geen aangifte gedaan, zegt een woordvoerder van de universiteit tegen Rijnmond.

De Erasmus Universiteit geeft aan dat de betogers de ruimte moeten hebben om te demonstreren. "Tegelijkertijd moeten we de veiligheid en integriteit van gebouwen en mensen kunnen waarborgen op de campus."

Regels voor protesten

In mei kwamen universiteiten en hogescholen gezamenlijk al met regels voor protesten. Daarin staat onder meer dat demonstranten geen gebouwen mogen bezetten, dat lessen moeten kunnen doorgaan en dat gezichtsbedekkende kleding niet wordt toegestaan.

In de regels staat dat overnachten op terreinen van de universiteiten en hogescholen "zonder toestemming niet is toegestaan". Ook moeten deelnemers aan protesten zich kunnen identificeren met een studentenpas of een identiteitsbewijs als medewerkers van de onderwijsinstelling die de huisregels handhaven daarom vragen.