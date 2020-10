Voltallige selectie Lazio in quarantaine na nieuwe coronabesmettingen

De voltallige selectie van Lazio is zaterdag in quarantaine gegaan. Dat is gebeurd nadat nog meer spelers van de club uit de Italiaanse Serie A positief waren getest op het coronavirus. Het is de vraag of het duel met Torino, zondag, wel kan worden afgewerkt.

Lazio deelt niet mee om hoeveel positief geteste spelers het gaat en wie het zijn. De besmette voetballers zijn in thuisisolatie gegaan en de overige spelers van de groep zijn in quarantaine, onder toezicht van de medische staf van de club.

Op zondag wordt iedereen nog eens getest en zal duidelijk moeten worden of Lazio genoeg spelers op de been kan brengen voor de wedstrijd tegen Torino.

Uitgedund tegen Club Brugge

Lazio trad afgelopen woensdag al met een sterk uitgedunde selectie aan in de Champions League. De Italianen speelden daarin met 1-1 gelijk tegen Club Brugge en deden dat zonder onder anderen Ciro Immobile en Luis Alberto.

De Romeinen misten liefst elf spelers en trainer Simone Inzaghi had slechts zestien man over voor het duel. Wesley Hoedt, die ook onder contract staat bij Lazio, was wel van de partij.