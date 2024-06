Belgische media worstelen met radicaal-rechts: weren of niet?

Het verschil in verslaggeving tussen media in België leidt tot discussie in binnen- en buitenland. Want extreemrechtse partijen zijn er in Wallonië nog niet in geslaagd om groot te worden. De vraag is of dit komt door de aanpak van media. Deskundigen zijn erover verdeeld.

Van Aelst heeft zijn bedenkingen. "Je zou kunnen zeggen: kijk het werkt. Maar volgens mij werkt het ook omgekeerd. Er is nog nooit een sterke radicaal-rechtse partij als Vlaams Belang in Wallonië opgekomen", zegt Van Aelst. "Een goed geoliede machine zoals Vlaams Belang houd je niet zomaar meer tegen."

Op de Franstalige nieuwsvloeren in België is steeds meer discussie. Wat gaan zij doen als Vlaams Belang de grootste van Vlaanderen wordt? Politiek chef Gadisseux houdt vol dat de RTBF voorlopig niet van aanpak zal veranderen.