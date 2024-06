Brexiteer Nigel Farage terug in de Britse politiek: 'Een enorme ommezwaai'

Correspondent Fleur Launspach:

"We zijn al weken in een 'zal 'ie wel of zal 'ie niet'-dans verwikkeld met Nigel Farage. Eerst zei Farage dat hij zich zou richten op de Amerikaanse politiek, hij heeft namelijk warme banden met Donald Trump. Maar nu blijkt hij toch voor zijn Reform Party te gaan. Dit is slecht nieuws voor de Conservatieve Partij, die er sowieso al niet best voor staat. Farage is, net als de PVV voor de VVD, de uitdager op rechts en een zeer begaafde spreker.

Farage is overigens ook de aanjager van het Brexit-referendum; zonder hem was het VK waarschijnlijk niet uit de EU gestapt. In de vorige Britse verkiezingen van 2019 werd hij nog enigszins overschaduwd door het kleurrijke karakter van Boris Johnson. Maar nu is Johnson weg.

Daardoor kan Farage naast de kandidaten van Labour en de Conservatieven - die allebei persoonlijk laag scoren in de peilingen - een behoorlijk vacuüm vullen. Zijn aankondiging om zich verkiesbaar te stellen zal absoluut invloed hebben op de verkiezingscampagne in de komende weken."