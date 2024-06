Staatssecretaris accepteert geen verder uitstel onderzeeboten-deal

De PVV heeft al langer twijfels over de bestelling bij de Fransen. Die partij vindt dat met die keuze de belangen van de Nederlandse industrie worden verkwanseld. Er lag ook een offerte van het Zweedse Saab, in samenwerking met Damen Shipyards uit Vlissingen.

De PVV zegt zich te realiseren dat uitstel van de deal tot problemen kan leiden. Het risico bestaat dan dat de marine een tijdje helemaal geen onderzeeërs meer heeft, omdat de huidige schepen uit de Walrus-klasse aan het eind van hun levensduur zijn.

Tomahawks

Maar Kamerlid Pool zei na de uitleg van het kabinet dat zijn zorgen over de deal nog niet weg zijn en dat hij nog geen duidelijkheid kon geven. "Dus dat kost nog wel een stukje beraadslaging in onze partij." Zijn twijfel zit vooral bij de onzekerheid die er is of er wel Amerikaanse Tomahawk-raketten op de boten geplaatst kunnen worden.

De Amerikanen zouden bezwaren hebben om hun raketten op Franse onderzeeërs te plaatsen. Maar volgens staatssecretaris Van der Maat zijn er geen aanwijzingen dat dat daadwerkelijk zo is. Wel moet uiteindelijk het Congres in de VS toestemming geven en daarom heeft hij nog geen garanties. "Maar dat had ook bij de andere werven gespeeld."

Ook het argument dat met de keuze voor Naval de Nederlandse maritieme industrie er bekaaid vanaf komt, klopt volgens de staatsecretaris niet. Het aandeel dat Nederlandse bedrijven zullen gaan leveren is bij de Fransen net zo groot als bij het voorstel van Saab en Damen.

Europese verkiezingen

Van der Maat deed een beroep op de PVV om de motie van de SGP niet te steunen. "U staat als grootste partij van Nederland voor een belangrijke beslissing. Het alternatief is vertraging en dat zet het voortbestaan van de onderzeebootdienst op het spel."

Bij partijen als de VVD, D66 en het CDA was er enige verbazing over de opstelling van PVV en GroenLinks-PvdA. CDA-Kamerlid Boswijk vermoedde een verband met de campagne voor de Europese verkiezingen, waardoor partijen zich nog willen profileren. "Gelukkig is de stemming na de verkiezingen van aanstaande donderdag", verzuchtte hij.