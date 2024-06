Rechtszaak Hunter Biden begint, eerste strafzaak ooit tegen kind president VS

In de Amerikaanse staat Delaware is de strafzaak tegen Hunter Biden begonnen. De zaak draait om het mogelijk liegen bij de aanvraag van een wapen. Het is de eerste keer in de VS dat er een strafzaak is tegen het kind van een zittende president.

De zoon van Joe Biden wordt beschuldigd van drie misdaden: liegen tegen een wapenhandelaar, valsheid in geschrifte bij aanvraag van een wapen en het korte tijd illegaal bezitten van een wapen.

In zijn memoires uit 2021 heeft Biden jr. uitgebreid geschreven over zijn vroegere drugsverslaving. Volgens de aanklacht had hij in 2018 als drugsgebruiker nooit een wapenaanvraag mogen doen en ook niet op een formulier mogen invullen dat hij geen drugs gebruikte.

Betrouwbaarheid

De advocaten van Biden jr. hebben laten weten dat ze mogelijk gaan betogen dat de zoon van de president zichzelf niet als een verslaafd zag toen hij het formulier invulde en daarom 'nee' aanvinkte bij een vraag over drugsgebruik. Ook trekken ze de betrouwbaarheid van de eigenaar van de wapenwinkel in twijfel.

Als het tot een veroordeling komt, kan Hunter Biden 25 jaar celstraf krijgen. De verwachting is echter dat hij een veel lichtere straf krijgt en mogelijk zelfs helemaal niet de gevangenis in hoeft, omdat het het eerste vergrijp zou zijn waarvoor hij wordt veroordeeld.

Eerder leek het erop dat Hunter Biden niet voor de rechter zou hoeven komen vanwege een deal met justitie, maar die afspraak hield geen stand. De rechter vond de voorwaarden niet helder.