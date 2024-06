Koster krijgt alsnog EK-zilver uit 2015 na dopingschorsing Russische winnares

Maureen Koster heeft ruim negen jaar na dato alsnog een zilveren medaille gekregen voor haar prestatie op de EK indooratletiek van 2015 in Praag. De 31-jarige atlete werd verrast met het eremetaal bij de ploegpresentatie voor de EK in de buitenlucht, die vrijdag beginnen in Rome.

Koster werd in 2015 derde op de 3.000 meter in Praag, maar schuift jaren later een plek op omdat de Russische winnares Jelena Korobkina doping bleek te hebben gebruikt.