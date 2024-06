Afrika Cup-topscorer speelt al elf jaar voor Equatoriaal-Guinea, terwijl dat niet mag

Waarom de FIFA niet eerder heeft ingegrepen toen Nsue afgelopen jaren in actie kwam in kwalificatieduels voor het WK 2018 en 2022, is onduidelijk.

Terugkeer

Of Nsue zal terugkeren als international van Equatoriaal-Guinea is de vraag. Het laatste dat de aanvaller heeft laten zien als international was in de achtste finale van de Afrika Cup in januari van dit jaar tegen Guinee-Bissau.

Nsue schoot een penalty bij een 0-0 stand twintig minuten voor tijd op de paal. Equatoriaal-Guinea werd even later uitgeschakeld door een doelpunt diep in de blessuretijd.

Nsue kan de beslissing van de FIFA aanvechten, eerst bij de bond en anders bij het CAS.