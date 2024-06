Peking niet blij met route van Nederlands marineschip door Straat van Taiwan

Met de aanwezigheid van de Tromp in de Zuid-Chinese Zee lijkt Peking weinig moeite te hebben, valt op te maken uit de woorden van Mao. "Er is geen probleem met de vrije doorvaart in de Zuid-Chinese Zee."

Maar de wateren tussen China en Taiwan liggen gevoeliger. "We hopen dat landen van buiten de regio geen problemen veroorzaken of problemen creëren voor de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan", zegt Mao.

Voor China lijken andere wetten te gelden. Afgelopen maand, kort na de inauguratie van nieuwe president van Taiwan, William Lai Tsing-te, hield Peking een tweedaagse strafoefening rond het eiland.

Dat was de grootste militaire operatie sinds het Chinese machtsvertoon na het bezoek van voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aan Taiwan in 2022. Sowieso voert Peking de druk op het democratische Taiwan verder op.

"Iedereen die Taiwan van China durft te scheiden, zal zelfvernietiging bewerkstelligen", waarschuwde de Chinese minister van Defensie Dong Jun afgelopen weekend tijdens de Shangri-La Dialoog in Singapore, het belangrijkste defensieforum in de regio. "China blijft zich inzetten voor vreedzame hereniging. Dat vooruitzicht wordt echter steeds meer uitgehold door separatisten in Taiwan en buitenlandse troepen."

Smekend om pak slaag

In Chinese staatsmedia is er tot nog toe nauwelijks aandacht geweest voor de doorvaart van de Tromp. Nationalistische bloggers schreven er, nadat het nieuws kort voor het weekend naar buiten kwam, al wel over. "Nederland maakt zich illusies, vanwege de koloniale heerschappij in Taiwan", schrijft een van hen, verwijzend naar 1624, toen Nederland voet aan wal zette in het zuiden van het eiland.

"Koxinga heeft ze destijds niet hard genoeg geraakt", schrijft iemand in een reactie op een van de nieuwsartikelen. Het is een verwijzing naar de Chinese krijgsheer die de Nederlanders uiteindelijk van Taiwan verdreef en een einde maakte aan 38 jaar van kolonisatie. "Nu komen ze brutaal terug, smekend om een nieuw pak slaag."

Een andere blogger meent dat Nederland "vooral de Verenigde Staten een plezier wil doen, zoals ook al duidelijk werd met de lithografiemachines". Sinds eind vorig jaar zijn er exportbeperkingen van kracht waardoor geavanceerdere chipmachines van ASML niet langer aan Chinese klanten mogen worden verkocht. Dat leidde destijds ook al tot een stevige reactie van Peking.

Spierballenvertoon

Toch is de toon die China richting Nederland aanslaat nog altijd een andere dan de harde taal die het doorgaans gebruikt tegen de Amerikanen, die afgelopen jaar twaalf keer door de Straat van Taiwan voeren.

"Spierballenvertoon", zo typeerde Peking een recente Amerikaanse doorvaart nog. "China dringt er bij de VS op aan om onmiddellijk een einde te maken aan dergelijke schendingen en provocaties."

Marineschip de Tromp vertrok in maart. Het hielp tot eind april op de Rode Zee om de scheepvaart te beschermen tegen Houthi-aanvallen. Daarna vervolgde het fregat zijn weg voor een verdere reis om de wereld, om uiteindelijk in september weer terug te keren: