'Nederland onvoldoende weerbaar tegen hybride aanvallen'

Nederland is onvoldoende in staat om zich te wapenen tegen hybride aanvallen op cruciale overheidsdiensten als de energievoorziening, de voedsel- en watervoorziening en communicatie- en transportsystemen. En de Nederlandse samenleving is zich onvoldoende bewust van de grote impact van deze eventuele hybride aanvallen. Dat concludeert de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) dat dinsdag zijn rapport publiceert.

We hebben te maken met een ander type dreiging dan vroeger, zegt AIV-voorzitter Bert Koenders in gesprek met Nieuwsuur. De Nationale Veiligheidsraad van Nederland, die in 2022 werd ingesteld, reageert volgens hem te ad hoc. "Het zijn ministers die bij elkaar komen als er iets gebeurt. Je moet een Nationale Veiligheidsraad hebben die anticipeert. Die kwetsbaarheidsanalyses maakt over de watervoorziening, over transport, over digitale weerbaarheid. Dat in kaart brengen", zegt Koenders.

'Veel scherper zijn'

De AIV, het hoogste adviesorgaan dat kabinet en parlement gevraagd en ongevraagd adviseert over internationale vraagstukken, vindt dat Nederland een vorm van maatschappelijke dienstplicht in moet voeren. Ook moet de overheid burgers beter betrekken bij politieke besluitvorming via burgerberaden én het reservistenbestand moet worden uitgebouwd. "De dreiging is aanmerkelijk toegenomen. Door alle veranderingen in de geopolitieke verhoudingen moeten we echt veel en veel scherper zijn. Onze nationale veiligheid is een zaak van iedereen", zegt Koenders.

"Bewustwording bij burgers over de risico's van desinformatie en cyberdreigingen, en het ontwikkelen van voorlichtings- en onderwijsprogramma's gericht op digitale geletterdheid en mediawijsheid", is daarom een kernaanbeveling van de AIV.