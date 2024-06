Eenbenige Djokovic omarmt lange lijdensweg en verslaat Cerundolo; exit Medvedev in Parijs

Lastige klant

Cerundolo, die onlangs nog Alexander Zverev versloeg op het gravel van Madrid en vaker een lastige klant is voor topspelers, won de tweede set met 7-5. En nadat hij ook set drie had gewonnen voor een 2-1 voorsprong, leek het erop dat de overduidelijk geblesseerde Djokovic het genoeg vond geweest. Maar opgeven kent Djokovic niet.

Na weer een kort bezoek van de dokter begon hij toch aan de vierde set. Verbeten, en misschien wel tegen beter weten in, klampte Djokovic zich vast aan de Argentijn en bleef hij in de buurt. En toen kreeg Djokovic plots de geest.

De Serviër sleepte de vierde set binnen, maar vraag hem niet hoe. Cerundolo was enkele punten verwijderd van de zege. Maar toen Djokovic de vierde set eenmaal had gewonnen en hem in set vijf gelijk brak, werd het de Argentijn ook duidelijk: de grote Djokovic verslaan is nooit vanzelfsprekend, ook al loopt hij op één been.

Gladde baan

In de vierde game van de beslissende set leek het weer mis te gaan voor Djokovic. Hij gleed uit, bleef even liggen, maar stond op. Lopend naar zijn bank om het gravel van de gehavende knie te poetsen, foeterde hij de baansupervisors uit over vermeende gladheid van het gravel.

Twijfel over fysieke mankementen verdwenen even later weer, toen de 37-jarige Djokovic moeiteloos in een split gleed om een volley te maken in de belangrijke zevende game van de slotset. Het was de definitieve ommekeer in de partij en Djokovic veroverde drie games op rij.

Het is zijn 370ste overwinning op een grandslamtoernooi, één meer dan Roger Federer, en eentje om niet gauw te vergeten.