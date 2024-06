De Minaur verrast Medvedev voor plek in kwartfinales op Roland Garros

Alex de Minaur heeft verrassend Daniil Medvedev uitgeschakeld in de vierde ronde op Roland Garros. De Australische nummer elf stuurde in vier sets de als vijfde geplaatste Rus naar huis voor een plek in de kwartfinales: 4-6, 6-2, 6-1, 6-3.

Daar treft De Minaur de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Holger Rune, die net als de Amerikaan Taylor Fritz en Noor Casper Ruud maandag het avondprogramma vullen in Parijs.

Ook speelt Novak Djokovic momenteel tegen de Argentijn Francisco Cerundolo voor een kwartfinaleplaats.

Pijn aan de voet

Het leek een moeilijke partij te worden voor De Minaur, want Medvedev was op dreef in de eerste set (6-4). Maar halverwege set twee werd duidelijk dat Medvedev kampte met pijn aan de voet.