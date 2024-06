Nederlander bekladt historische muur in Italië met watervaste stift

Historisch erfgoed in Italië heeft het de afgelopen jaren vaker moeten ontgelden. Zo kraste een Engelsman vorig jaar met een sleutel zijn naam in een muur van het Colosseum in Rome. Nog geen maand later bekladden graffitispuiters de gevel van de Galleria Vittorio, de prestigieuze winkelgalerij in het hart van Milaan.

Een ander bekend voorbeeld is de beroemde zeventiende-eeuwse Bracaccia-fontein in Rome, die in 2015 flink werd beschadigd door rellende Feyenoord-supporters.