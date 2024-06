Zorgen om bouw zorgwoningen voor ouderen: 'Projecten liggen stil'

Zorgkantoren, die langdurige zorg regelen, zijn er niet gerust op dat er komende jaren genoeg zorgwoningen voor ouderen zijn. Het gaat om plekken waar mensen zelfstandig wonen, maar wel kunnen beschikken over verpleeghuiszorg.

In 2030 moeten er 40.000 extra van dit soort woningen zijn om ouderen te kunnen huisvesten. Die plannen liggen er, maar de vraag is of het lukt ze te bouwen.

Organisaties die zorg leveren vinden het huidige politieke klimaat te onzeker om zich te verbinden aan nieuwe plannen. Zo is onduidelijk hoeveel geld er in de toekomst is om langdurige zorg aan ouderen in deze woningen te leveren.

Het demissionaire kabinet bezuinigt vanaf volgend jaar 700 miljoen euro op de ouderenzorg. De nieuwe coalitie wil weer 600 miljoen investeren, zij het met ingang van 2027.

Projecten liggen stil

"Je ziet dat nu projecten stil komen te liggen vanwege die politieke onzekerheid", zegt Anneke Westerlaken, voorzitter van Actiz, de brancheorganisatie van zorginstellingen. "Van een plan tot het realiseren ervan, is vijf tot zeven jaar nodig. Als we nu zo doorgaan, gaan we die 40.000 niet halen."

Volgens Westerlaken levert dit uiteindelijk problemen op. "Veel ouderen merken nu al dat thuis wonen niet meer houdbaar is. Zij kunnen minder makkelijk bewegen, lopen risico om te vallen en hebben meer hulp nodig van de mensen om hen heen."

In helft regio's niet genoeg plannen

Zorgverzekeraars Nederland concludeert in de jaarlijkse regiomonitor ook dat het kielekiele wordt met de bouw. "Als plannen de komende jaren vaker niet doorgaan of vertragen, vrezen wij voor de toekomstige beschikbaarheid van een passend aanbod", is de conclusie na een rondgang van zorgkantoren.

Landelijk gezien zijn er tot 2027 nu genoeg plannen, maar in de helft van de regio's is dit niet het geval. Voor na 2028 zijn er nog weinig plannen in de maak: