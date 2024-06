Man in Hoorn zwaargewond door vuurwerk in brievenbus

Een bewoner van een huis in Hoorn is gisteravond zwaargewond geraakt bij een explosie. Buurtbewoners zeggen tegen de regionale omroep NH dat er waarschijnlijk zwaar vuurwerk door de brievenbus is geduwd. Dat zou vervolgens in de hand van de man ontploft zijn.

Rond 23.30 uur was de explosie te horen in de wijk Grote Waal. Volgens de politie was de explosie ook "schrikken voor de buurt".

Gehuil

"Ik zat rustig tv te kijken en toen hoorde ik echt een enorme knal", zegt een buurvrouw tegen de regionale omroep. "Er was een hoop geschreeuw, gehuil en ontzettend veel bloed. Zijn hele hand lag open."

Een buurman zegt dat dat er tijdens de explosie ook kinderen in het huis aanwezig waren. "Ze hebben bij ons op de bank geslapen en waren ontzettend overstuur en verdrietig."

Camerabeelden

De politie doet onderzoek bij de woning en zoekt nog naar getuigen en camerabeelden. Buurtbewoners zouden een jongeman op een fatbike hebben zien vluchten. De politie kan dat niet bevestigen.