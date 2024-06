Sabalenka en Rybakina zonder setverlies naar laatste acht Roland Garros

Rybakina is net als Sabalenka nog zonder setverlies in Parijs. In de tweede ronde was ze met 6-3, 6-4 te sterk voor de Nederlandse Arantxa Rus.

Met het bereiken van de laatste acht evenaart Rybakina haar beste prestatie in Parijs.

Rybakina speelt in de kwartfinales tegen de Italiaanse Jasmine Paolini. De nummer vijftien van de wereld was in drie sets te sterk voor Elina Avanesyan uit Rusland: 4-6, 6-0, 6-1.