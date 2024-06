Man die op straat overleed in Schiedam nog niet geïdentificeerd

De man die zaterdagnacht op straat in Schiedam overleed, is nog steeds niet geïdentificeerd. De politie vermoedt dat hij is geschept door een auto en honderden meters is meegesleurd. Het lichaam is zwaar gehavend, wat identificatie bemoeilijkt.

Het slachtoffer had daarnaast geen identiteitsbewijs bij zich, zegt de politie tegen Rijnmond.

Een paar honderd meter van de plek waar de man werd gevonden lag een fiets, mogelijk van het slachtoffer. De politie heeft de man rond 04.30 uur nog gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten.

Kentekenplaat

Op de plek van het ongeluk werd een kentekenplaat van een Seat gevonden die vrijdag als gestolen was opgegeven. De auto werd een uur na de aanrijding teruggevonden, maar de bestuurder is nog spoorloos.

De politie is nog op zoek naar getuigen.