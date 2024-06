Ook hoogwater in Nederland, campings aan de Waal worden ontruimd

De extreme neerslag in het zuiden van Duitsland heeft niet alleen daar gevolgen: ook in Nederland is de waterstand in de Rijn verhoogd.

Campings aan de rivier de Waal worden daarom later deze week ontruimd. Zo moeten de gasten van camping Waalstrand in het Gelderse Gendt uiterlijk woensdagavond zijn vertrokken, donderdag mogen er geen mensen meer staan op Camping De Grote Altena in Oosterhout.

"Heel vervelend, niemand bestelt deze situatie", zegt een medewerker van De Grote Altena tegen persbureau ANP. "Maar we willen geen enkel risico nemen." Het is de tweede keer dat de camping moet worden ontruimd vanwege de waterstand, een paar weken geleden was het ook al zo.

Camping Waalstrand heeft negentig plekken en staat nu nog vol. "We verwachten dat er bijna een meter water op het terrein komt", zegt de eigenaar tegen het ANP.

Geen spannende weerstanden, wel ondergelopen uiterwaarden

Vanaf vandaag begint het peil van de Rijn geleidelijk te stijgen. Volgens Weeronline zal er in ons land geen sprake zijn van "spannende waterstanden", maar kunnen uiterwaarden wel op grote schaal onderlopen. Daardoor moeten campings worden ontruimd en zullen ook boeren hun vee moeten weghalen.

Komende vrijdag zal het waterpeil het hoogste punt bereiken. Rijkswaterstaat verwacht dan een waterstand van 13,30 meter boven NAP. "Vanaf een waterpeil van 12 meter begint het water de uiterwaarden in te stromen", legt Firdevs Akkaya van Rijkswaterstaat uit.

"In deze tijd van het jaar levert dat best wat overlast op. In die gebieden zijn bijvoorbeeld campings, boeren willen er aan de slag, en ook wandelaars moeten er rekening mee houden." De verhoogde waterstand houdt naar verwachting het hele weekend aan, en komt pas daarna weer onder de 12 meter.

In de winter is een waterstand tot 13 meter boven NAP vrij normaal, maar in juni niet. Een waterpeil zoals nu verwacht wordt, komt in juni maar eens in de vijftien jaar voor. "Het is best bijzonder. Zeker omdat we twee weken geleden ook al een piek hadden van 12,60 meter", zegt Akkaya.

Donau en de Bodensee

In een heel groot gebied in Zuid-Duitsland is meer dan 100 millimeter regen gevallen, met op sommige plekken uitschieters tot 300 millimeter. De grootste hoeveelheden vielen dicht bij de grens van de stroomgebieden van de Donau en de Rijn. De Donau, die uitmondt in de Zwarte Zee, heeft het meeste water te verstouwen.

Het water dat de Rijn in stroomt, komt eerst nog terecht in de Bodensee, een groot meer op de grens van Duitsland en Zwitserland. Dat meer werkt als een soort buffer, en zorgt ervoor dat het water geleidelijker in de Rijn stroomt.

In Zuid-Duitsland kan het scheepvaartverkeer op bepaalde delen van de Rijn nu niet varen, volgens de Duitse scheepvaartautoriteiten. Het water staat daar te hoog om nog onder bruggen door te kunnen. Dat soort problemen verwacht Rijkswaterstaat niet. "Ons land is er een beetje op gebouwd. We hebben een heleboel stuwen en sluizen waar we aan de kranen kunnen draaien."