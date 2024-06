Oekraïne bekvecht met China over Zwitserse vredesconferentie

China ontkent sabotage van een Zwitserse vredestop over de oorlog in Oekraïne. De Oekraïense president Zelensky had het land daar publiekelijk van beschuldigd op een veiligheidsconferentie in Singapore.

"Er is helemaal geen druk op andere landen", bezweert een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. "Onze diplomatie heeft niets van doen met machtspolitiek."

Zelensky had dit weekend zijn onvrede uitgesproken over het gebrek aan betrokkenheid van China bij het vredesproces. Volgens hem werkt het land op de achtergrond actief een vredesconferentie tegen die Zwitserland deze maand houdt.

"Helaas doet Rusland er alles aan om met behulp van Chinese diplomaten de vredestop te ontregelen", zei hij bij zijn verrassingsbezoek aan Singapore. "Het is jammer dat zo'n machtig land zich voor het karretje van Poetin laat spannen."

Onder druk gezet

Volgens Zelensky werkt China met Rusland samen om de top te ondermijnen. "Ze doen er alles aan om te voorkomen dat leiders komen, ze dringen aan, zetten ze onder druk. Zo komt vrede niet dichterbij. Zo sta je niet alleen aan de kant van Rusland, maar aan de kant van oorlog."

Zelensky zei niet welke landen onder druk zouden zijn gezet. Tot nu toe hebben 106 landen toegezegd te komen. Hoofdrolspeler Rusland heeft bedankt voor de Zwitserse uitnodiging en ook China liet afgelopen week weten niet te zullen komen.

"China heeft steeds gezegd dat er aan drie voorwaarden moet worden voldaan", redeneert de buitenlandswoordvoerder in Peking. "Alle partijen moeten vertegenwoordigd zijn - dus Rusland en Oekraïne -, de gesprekken moeten gelijkwaardig zijn en alle vredesplannen moeten eerlijk worden besproken. Deze bijeenkomst voldoet daar niet aan."

Partners

China wordt over het algemeen gezien als een bondgenoot van Rusland. Xi en Poetin spraken vlak voor de Russische inval een Onbegrensd Partnerschap af en China weigert tot nu toe de agressie te veroordelen. Peking presenteerde februari vorig jaar alleen een weinig concreet twaalfpuntenplan voor vrede, zonder specifieke voorstellen over twistpunten als de door Rusland geannexeerde gebieden.

De Chinese defensieminister Dong benadrukt juist dat zijn land zich neutraal opstelt in het conflict. "We hebben geen van de partijen wapens geleverd en nooit olie op het vuur gegooid. Wij staan aan de kant van vrede en dialoog."