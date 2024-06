Zoektocht gaat verder naar vermiste twintigers in Maas bij Venlo

Hulpdiensten zoeken sinds vanochtend opnieuw naar twee vermiste Duitsers in de Maas bij Venlo. De mannen van 21 en 22 worden sinds gisterochtend vermist.

Een woordvoerder zegt tegen L1 dat de zoektocht om 10.00 uur is gestart. Eerder beginnen kon niet omdat de sonarboot waarmee gezocht wordt uit Urk moest komen. "Eigenlijk zou pas in de middag worden gestart, maar dit gebeurt nu toch al eerder."

De vermiste mannen waren de Maas in gesprongen nadat het mobieltje van een van hen in het water gevallen was. Een derde man kon wel ongedeerd uit het water komen.

Aanwijzingen

Gisteren is de hele dag in de rivier gezocht. In de ochtend gebeurde dat door duikers. Later op de dag is er met sonarapparatuur gezocht.

Rond 17.30 uur zouden hulpdiensten zijn gestuit op aanwijzingen voor een of mogelijke twee drenkelingen. Maar bij het dreggen werd niemand gevonden. Rond 19.30 uur werd de zoektocht gestaakt.