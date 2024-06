Malen sluit aan bij training Oranje, geblesseerde De Jong ontbreekt nog

Oefeninterlands bij de NOS

Oranje oefent op weg naar het EK donderdag tegen Canada en maandag tegen IJsland. Beide wedstrijden worden gespeeld in De Kuip en beginnen om 20.45 uur.

De NOS zendt Nederland-Canada live uit op NPO 3 en in livestream op NOS.nl. Online is er ook een liveblog en op NPO Radio 1 is de wedstrijd in flitsen te volgen. Nederland-IJsland is te zien op NPO1 en alle overige kanalen van de NOS.