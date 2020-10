Krol prolongeert Nederlandse titel op 1.500 meter

De winnaar van vorig jaar rekende in een rechtstreeks duel af met zijn grootste concurrent en teamgenoot Patrick Roest. Roest, die vrijdag de 5.000 meter won, was net als vorig jaar goed voor de tweede tijd en de zilveren medaille. Hij klokte 1.45,00.

Geen Nuis en Verweij

Kjeld Nuis, de Nederlands kampioen van 2019 en Koen Verweij, vorig jaar nog goed voor brons, deden niet mee aan de 1.500 meter.

Nuis, die drie weken geleden positief werd getest op het coronavirus, reed vrijdag alleen de eerste 500 meter en meldde zich daarna af voor de tweede rit. Hij rijdt zondag waarschijnlijk nog wel de 1.000 meter bij de NK afstanden.

Hernia

Dat geldt niet voor Verweij. De tweevoudig Nederlands kampioen op de 1.500 meter is herstellende van een hernia, die hij in augustus opliep. "Zes weken lang moest ik stilzitten", vertelde Verweij in Heerenveen. "Het was veel wandelen en herstellen."