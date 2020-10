Krol klopt Roest en prolongeert Nederlandse titel op 1.500 meter

Thomas Krol voorafgaand aan de 1.500 meter bij de NK afstanden - ANP

Thomas Krol heeft op overtuigende wijze zijn nationale titel op de 1.500 meter geprolongeerd. Bij de Daikin NK afstanden in Heerenveen noteerde de 28-jarige schaatser met 1.44,30 de snelste tijd, goed voor zijn tweede NK-goud op rij op de schaatsmijl. De winnaar van vorig jaar rekende in een rechtstreeks duel af met zijn grootste concurrent en teamgenoot Patrick Roest. Roest, die vrijdag de 5.000 meter won, was net als vorig jaar goed voor de tweede tijd en de zilveren medaille. Hij klokte 1.45,00.

Het brons ging verrassend naar Wesly Dijs, die met 1.45,30 ook een persoonlijk record reed in Thialf. "Eindelijk komt het eruit", vertelde Dijs na de race. "Het ging heel lekker en alles klopte vandaag. Dit is heel mooi voor de ploeg." Krol was superblij met het prolongeren van zijn titel. "Ik had dit jaar nog geen 1.500 meter gereden, dus dat geeft geen zeker gevoel. En dan reed ik ook nog tegen Patrick en wij zeggen altijd: 'Als je Patrick hoort, ben je te laat'. Het enige dat ik kon doen, was in het begin keihard wegrijden."

Kjeld Nuis, de Nederlands kampioen van 2019 en Koen Verweij, vorig jaar nog goed voor brons, deden niet mee aan de 1.500 meter. Nuis, die drie weken geleden positief werd getest op het coronavirus, reed vrijdag alleen de eerste 500 meter en meldde zich daarna af voor de tweede rit. Hij rijdt zondag waarschijnlijk nog wel de 1.000 meter bij de NK afstanden. Hernia Dat geldt niet voor Verweij. De tweevoudig Nederlands kampioen op de 1.500 meter is herstellende van een hernia, die hij in augustus opliep. "Zes weken lang moest ik stilzitten", vertelde Verweij in Heerenveen. "Het was veel wandelen en herstellen."

Inmiddels kan Verweij, die samen met Jutta Leerdam een eigen schaatsploeg begon, weer trainen, maar de NK afstanden kwamen nog te vroeg. "Het is balen dat ik hier niet kan schaatsen, maar het is niet anders. Ik moet nu geduld hebben en langzaamaan de training weer oppakken."