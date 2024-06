Voor het eerst Japanse winnares US Open, Aziatische golfsters domineren

In de top vijftien van de US Open, een van de golfmajors, zaten twaalf golfers uit Azië. Daarnaast liggen de roots van de Amerikaanse Andrea Lee en de Australische Minjee Lee ook in Azië. Beiden hebben Koreaanse ouders.

Rolmodellen

Golf is in Azië een populaire sport onder vrouwen en dat is mede te danken aan enkele rolmodellen. Een van hen is de Zuid-Koreaanse Pak Se-ri. Zij debuteerde in 1998 op de LPGA Tour en won sindsdien 25 toernooien, waaronder acht majors. Ook werd ze in 2007 opgenomen in de World Golf Hall of Fame.

De jongere generatie Aziatische golfsters kijkt vooral naar Park Inbee uit Zuid-Korea, 21-voudig winnaar van een LPGA-toernooi, en Ayaka Furue uit Japan, die vooral in de Japanse LPGA Tour excelleert met acht overwinningen.