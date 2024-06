Damdoorbraak, dode en vermisten in Zuid-Duitsland door noodweer

Duitsland-correspondent Chiem Balduk:

"De ogen gaan meer en meer naar de Donau, want veel zijrivieren komen daar uiteindelijk op uit. In de deelstaat Baden-Württemberg stroomt het water naar de Rijn, maar de focus ligt op de Donau. Daar zijn kansen op overstromingen en dan komen ook grotere steden zoals Regensburg in gevaar. Ook in Oostenrijk zijn ze alert op stijgend water."