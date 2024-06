Zuid-Korea schort militair verdrag op wegens poepballonnen

Zuid-Korea is van plan een militair verdrag met Noord-Korea op te schorten vanwege de poepballonnen die dat land over de grens heeft gestuurd. De Nationale Veiligheidsraad heeft voorgesteld het verdrag te negeren zolang het vertrouwen niet is hersteld. Het kabinet moet nog instemmen met de maatregel.

Opschorting van het verdrag maakt het volgens de veiligheidsraad mogelijk om adequater te reageren op de Noord-Koreaanse dreiging. "Zo kan de regering noodzakelijke maatregelen om de levens en veiligheid van burgers te garanderen." Er zouden dan bijvoorbeeld militaire oefeningen kunnen worden gehouden dichter bij de gedemilitariseerde zone tussen beide landen.

Het verdrag was in 2018 aangenomen in een periode van toenadering tussen de buurlanden. Het werd gezien als een belangrijke stap in het vredesproces tussen beide landen, die officieel nooit een einde maakten aan de oorlog tussen 1950 en 1953. Zuid-Korea had delen ervan eind vorig jaar al opgeschort in reactie op Noord-Koreaanse kernproeven.

Over en weer

Noord-Korea stuurde de afgelopen dagen vele honderden ballonnen richting het zuiden met zakken vol afval en uitwerpselen eraan. De treitercampagne was een reactie op ballonnen met propaganda die Zuid-Koreaanse activisten over de grens stuurden. Zij zonden pamfletten tegen het Noord-Koreaanse regime de grens over, aangevuld met USB-sticks met K-pop en Zuid-Koreaanse tv-programma's.

Gisteravond kondigde Pyongyang aan voorlopig geen nieuwe ballonnen op te laten, mits ook de Zuid-Koreanen zouden afzien van dergelijke provocaties. Het is nog niet duidelijk wat de reactie van de activisten zal worden op deze stap.

Wel houdt Seoul de mogelijkheid open dat er weer luidsprekers worden aangezet die muziek, nieuws en propaganda tegen het Noord-Koreaanse regime over de grens laten schallen. Dat systeem werd eveneens in 2018 uitgeschakeld om het toenaderingsproces tussen de landen te stimuleren.