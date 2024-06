'Soppen' op de camping vanwege vele regen: 'In 30 jaar niet gehad'

De fanatieke kampeerder laat zich niet tegenhouden door het slechte weer, zeggen campingeigenaren. Zelf zijn ze ondertussen echter wel klaar met hun drassige kampeervelden. "Het is soppen, laarzen aan", zegt de eigenaar van camping Nieuw Romalo in Voorthuizen tegen Omroep Gelderland. "Zo hebben we het in dertig jaar tijd nog niet gehad."

"We hebben een goede drainage aangelegd, maar met zoveel water helpt dat niet voldoende", aldus de campingeigenaar. Daarom mogen auto's het veld niet op. "We zetten de caravans met een trekkertje op hun plaats om het gras heel te houden. Campers zijn wel een probleem, die zijn nog zwaarder dan een caravan."

Op parkeerplaats

Kampeerders die met de camper zijn, moeten het daarom doen met een plekje buiten het campingveld, in de tuin van de campingeigenaar of op de parkeerplaats. "Mensen hebben er begrip voor", zegt de campingeigenaar.

"Het veld is nat en drassig. Maar er zijn geen sporen en er is geen modder zoals bij andere campings. Qua bezetting valt het niet tegen. Kampeerders zijn ook verbaasd dat ze allemaal welkom zijn. We hoeven niemand af te bellen, het is een kwestie van creatief indelen."

Bij recreatieoord De Meidoorn in Stroe is het "gewoon soppen", zegt de eigenaar. "Het oppervlaktewater is weg. Voor de rest is het afwachten. De campinggasten kunnen er nog steeds niet op het veld. De grond is heel zacht en nog steeds erg nat. Vorige week stond alles weer blank. Als er weer een hoosbui is, staat alles onder. Ik heb veel vaste mensen, dus de strop valt mee. Maar leuk is het niet", verzucht hij.

Naar Griekenland

"We zullen het ermee moeten doen", zegt de nuchtere eigenaar van camping Midden Veluwe in Harskamp over wateroverlast op zijn camping. "We hebben slootjes langs de velden, daar wordt het water in weggepompt. Dus de mensen hebben droge voeten."

Het is minder druk dan hij gewend is en hij wijt dat aan het weer. "Mensen hebben vijf, zes maanden in de regen gezeten. Die zijn nu naar Griekenland en zitten aan de souvlaki en de tzatziki. Maar daarna is het geld op en blijven ze weer in Nederland. En alles wat nu valt, valt niet in de zomer. Het wordt een prachtige bouwvak", zegt hij hoopvol.