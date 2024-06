Biles tankt vertrouwen in aanloop naar Spelen met negende Amerikaanse meerkamptitel

Simone Biles heeft bij de Amerikaanse turnkampioenschappen laten zien dat ze twee maanden voor de Olympische Spelen al in topvorm is. De viervoudig olympisch kampioen pakte voor de negende keer in haar carrière de nationale meerkamptitel.

Daarmee scherpte ze haar eigen record verder aan. De 27-jarige Biles veroverde in Fort Worth in Texas ook de vier losse nationale toesteltitels. Biles plaatste zich daarmee voor de Amerikaanse olympische selectiewedstrijden en ligt dus op koers voor een derde olympisch avontuur.

Maar de jaren na de Spelen van Tokio, waarbij ze door mentale problemen meerdere finales moest laten schieten, waren niet altijd even makkelijk voor de Amerikaanse, die al 23 gouden WK-medailles veroverde in haar carrière.

"Het kostte me mentaal en fysiek veel om het turnen en vooral mezelf weer te vertrouwen." Biles had in bij de Spelen in Tokio last van zogenaamde twisties, een soort duizeligheid typisch voor gymnasten, en van haar mentale gezondheid.