Verwachte 'monsterfile' op A12 blijft uit, maar morgen wordt spannend

De verwachte 'monsterfile' op de A12 is vanochtend uitgebleven. Wel hadden weggebruikers meer vertraging dan anders. Vanwege werkzaamheden zijn de hele maand twee rijstroken van Den Haag naar Utrecht afgesloten.

Op het hoogtepunt, rond 07.00 uur, stond er 13 kilometer file tussen Gouda en De Meern met een vertraging van ongeveer een uur. Rond 08.30 uur was de vertraging teruggelopen tot ruim 20 minuten. Ook op de omleidingsroutes werden geen opvallende files gemeld.

Projectmanager Arend Nagel van Rijkswaterstaat blikt tevreden terug. "Er reden vanmorgen veel minder mensen dan gebruikelijk op de A12. Een derde deel van de gebruikelijke weggebruikers is niet de weg op gegaan."

Veel mensen lijken gehoor te geven aan de oproep van Rijkswaterstaat om niet de weg op te gaan of een andere route te kiezen. "Hopelijk blijft dat de komende dagen ook zo", zegt Nagel.

Daarmee doelt hij op morgenochtend. Op dinsdag verloopt de ochtendspits altijd een stuk drukker dan maandag. "De verwachting is dat de file dan langer zal zijn, dus dat wordt spannend."

Ook buiten de spits moeten mensen rekening houden met vertraging. Aan het begin van de middag is er ongeveer een kwartier oponthoud. Nagel verwacht dat de file zal aanhouden tot na de avondspits.

Werkzaamheden

Rijkswaterstaat werkt deze maand op elf werkdagen aan de weg tussen Nieuwerbrug en De Meern. Twee rijstroken zijn afgesloten, omdat onder meer het asfalt moet worden vervangen. De weg is tussen Moordrecht en Oudenrijn tien nachten en vier weekenden zelfs helemaal dicht.

"Als weggebruikers deze boodschap niet horen en hun reisgedrag niet aanpassen, kan dit zomaar de ergste file ooit op de A12 worden", waarschuwde omgevingsmanager Leonie de Vries vorige week.

Het advies is om de A12 te mijden of anders te reizen. Vooraf was de verwachting dat veel mensen andere routes zouden kiezen. Veel mensen doen dat volgens de ANWB toch niet. "Het lijkt erop dat mensen hun lot ondergaan en aansluiten in de file."