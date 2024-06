In de skiff vindt Van Dorp het roeien opnieuw uit: 'Gokken met andermans geld'

Dat leren zit in "kleine nuances", in roei-jargon voornamelijk over "hoe je het water vasthoudt". "Ik heb de neiging om iets te snel door het water heen te willen. Daar kan ik meer geduld in krijgen."

Na jaren roeien in grotere boten - de mannen-acht en dubbelvier - zette bondscoach Eelco Meenhorst hem in de eenmansboot. Zo'n skiff is een leuke nieuwe uitdaging voor Van Dorp. "Het voelt alsof ik de sport opnieuw aan het ontdekken ben."

"In de acht en de dubbelvier ben je bezig met de beste ploeg zijn. Na jaren dat groepsproces gedaan te hebben is het nu interessant om te kijken wat ik uit mezelf kan halen. In de skiff gaat het puur om hoe hard ik nou echt kan roeien."

En dat kan hij: Van Dorp zette ooit het wereldrecord neer op de ergometer: 5.25 minuten roeien met een gemiddelde van 650 watt.